Auf Streife

Happy Wife, Happy Life

SAT.1Staffel 11Folge 212
Happy Wife, Happy Life

Auf Streife

Folge 212: Happy Wife, Happy Life

23 Min.Ab 12

Ein unfassbares Bild bietet sich den Beamten als sie am Einsatzort eintreffen: Eine Frau liegt auf der Motorhaube eines Fahrzeugs und hindert es an der Weiterfahrt! Angeblich ist die Fahrerin betrunken. Bestätigt sich der Verdacht? - Vor einer Villa ist eine Rangelei zugange. Daneben liegt eine Frau im Prinzessinnenkostüm, die einen halbnackten Mann an der Flucht hindert. Zudem sind beide komplett mit einer Quarkspeise beschmiert. Was geht hier vor sich?

