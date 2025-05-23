Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 214vom 23.05.2025
Während die Hauseigentümer im Urlaub sind, steigt jemand in deren Haus ein. Als die Beamten das Haus durchsuchen, steht plötzlich die Hauseigentümerin in der Tür. - Hausfriedensbruch bei einer 32-Jährigen! Beim Eintreffen am Einsatzort treffen die Beamten auf den Freund der Frau, der außer sich vor Wut gerät, als er anstatt seiner Geliebten einen fremden nackten Mann vorfindet, der gerade ein romantisches Bad mit Kerzen vorbereitet.

