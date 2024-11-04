Auf Streife
Folge 223: Massiert und beklaut
24 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 12
Eine Masseurin wird beschuldigt, ihren Patienten die Wertsachen aus der Wohnung gestohlen zu haben. Diese beteuert allerdings vehement ihre Unschuld. - Ein anonymer Notruf führt die Beamten zu einem Stripclub ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1