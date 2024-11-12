Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 11 Folge 227 vom 12.11.2024
Folge 227: Eins, zwei oder drei

23 Min. Folge vom 12.11.2024 Ab 12

Ein Date mit mehreren Frauen sorgt für große Aufregung. Die Beamten ahnen nicht, in welch prekärer Lage sich der Single-Mann befindet. - Ein Ehepaar gerät in einem Hotel mit dem Manager und dem Personal aneinander.

SAT.1
