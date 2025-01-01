Auf Streife
Folge 23: Gästebetreuung
44 Min.Ab 12
Nach einem Couchsurfing ist eine 17-Jährige verschwunden und nicht mehr erreichbar! - In einem Büro wird die bewusstlose Freundin des Chefs gefunden. Diese behauptet, niedergeschlagen worden zu sein. - Nachdem Oma und Enkelin beim Klauen erwischt worden sind, sitzen sie auf der Wache. Jede einzelne beteuert ihre Schuld. - Ein Kioskbesitzer wird verdächtigt sich um 400 Euro bereichert zu haben. Ein Kunde hat seine Tasche dort vergessen. Da hat er zugegriffen!
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1