Auf Streife - Staffel 11 Folge 23
Folge 23: Gästebetreuung

44 Min.Ab 12

Nach einem Couchsurfing ist eine 17-Jährige verschwunden und nicht mehr erreichbar! - In einem Büro wird die bewusstlose Freundin des Chefs gefunden. Diese behauptet, niedergeschlagen worden zu sein. - Nachdem Oma und Enkelin beim Klauen erwischt worden sind, sitzen sie auf der Wache. Jede einzelne beteuert ihre Schuld. - Ein Kioskbesitzer wird verdächtigt sich um 400 Euro bereichert zu haben. Ein Kunde hat seine Tasche dort vergessen. Da hat er zugegriffen!

SAT.1
