SAT.1Staffel 11Folge 235vom 06.10.2025
24 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 12

Eine 13-Jährige wird samt Hund von ihrer Mutter und deren Freund vermisst. Das einzige Lebenszeichen ist eine plötzlich reinkommende Sprachnachricht - doch die Nachricht ist nicht von ihr ...

SAT.1
