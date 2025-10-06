Immer Ärger mit TrixieJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 235: Immer Ärger mit Trixie
24 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 12
Eine 13-Jährige wird samt Hund von ihrer Mutter und deren Freund vermisst. Das einzige Lebenszeichen ist eine plötzlich reinkommende Sprachnachricht - doch die Nachricht ist nicht von ihr ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1