Auf Streife
Folge 24: Boxenstopp
45 Min.Ab 12
Auf Streife sichern die Beamten einen Unfallwagen, der für einen Diebstahl genutzt wurde. Laut Halter ist der Wagen in der Werkstatt. - Einer Frau wird beim Picknick im Park schlecht. Zuvor hat sie bei einem Getränkeverkäufer Kaffee gekauft. - Vor der Wache finden die Polizisten eine Schachtel mit einem abgetrennten Finger! - Erst gibt es einen Diebstahl in einem Hostel, dann verschwindet eine 18-Jährige ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
