Auf Streife

Boxenstopp

SAT.1Staffel 11Folge 24
Boxenstopp

BoxenstoppJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 24: Boxenstopp

45 Min.Ab 12

Auf Streife sichern die Beamten einen Unfallwagen, der für einen Diebstahl genutzt wurde. Laut Halter ist der Wagen in der Werkstatt. - Einer Frau wird beim Picknick im Park schlecht. Zuvor hat sie bei einem Getränkeverkäufer Kaffee gekauft. - Vor der Wache finden die Polizisten eine Schachtel mit einem abgetrennten Finger! - Erst gibt es einen Diebstahl in einem Hostel, dann verschwindet eine 18-Jährige ...

