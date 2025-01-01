Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

My Thai

SAT.1Staffel 11Folge 247
My Thai

My ThaiJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 247: My Thai

23 Min.Ab 12

Eine 41-jährige Thailänderin soll in einer Tankstelle von Wart gefangen gehalten werden. Doch als die Beamten sich Zugang verschaffen, scheint sich das Blatt gewendet zu haben. - Nachdem ihr 8-jähriger Sohn und dessen gleichaltriger Cousin spurlos verschwunden sind, greift eine besorgte Mutter zum Hörer und alarmiert die Polizei. Doch schon bald taucht einer von ihnen wieder auf. Nur ihr Sohn bleibt verschwunden ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen