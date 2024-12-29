Auf Streife
Folge 249: Das doppelte Elend
23 Min.Folge vom 29.12.2024Ab 12
Bei einem Auffahrunfall mit Blechschaden wird die Geschädigte an ihrem Halstuch zwischen Autoscheibe und Rahmen geklemmt, damit die Unfallverursacherin flüchten kann. Doch weshalb flüchtet sie? - Ruhestörung in der Reihenhaussiedlung: Ein 43-jähriger Rocker rastet aufgrund von ständigem Hundegebell völlig aus und will dem Lärm eigenhändig ein Ende setzen.
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Auf Streife
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: SAT.1