SAT.1Staffel 11Folge 25
Folge 25: Himmel & Ääd

44 Min.Ab 12

Die Engelsstatue vor einer Kirche wurde umgefahren. Ist die Fahrerin in der Kirche, um Buße zu tun? - Aus einer Wohnung dringen Hilfeschreie! Während der Mann außer Haus ist, wurde sie überfallen. - In einem Haus herrscht Chaos. Überall liegen Alkoholflaschen, volle Aschenbecher und Junkfood-Packungen herum. Und mitten drin: Ein Baby! - Ein junger Mann ist beim Einbruch erwischt worden. Bei der Durchsuchung finden die Beamten einen Zettel mit weiteren Adressen!

