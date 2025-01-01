Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Mit Sprengkraft ins Ziel

SAT.1Staffel 11Folge 253
Mit Sprengkraft ins Ziel

Mit Sprengkraft ins ZielJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 253: Mit Sprengkraft ins Ziel

23 Min.Ab 12

Eine wilde Einkaufswagenrallye und die Werferei von mit Schwarzpulver gefüllten Dosen wird von den Polizisten vereitelt. Doch woher haben die Jugendlichen den lebensgefährlichen Stoff? - Die Streifenpolizisten stoßen auf einen Mann, der von einem Fahrrad eingeklemmt wird. Er sieht sich als Opfer einer Körperverletzung. Plötzlich erscheint eine Juwelierin und das Blatt wendet sich ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen