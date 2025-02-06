Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 255vom 06.02.2025
Da bleibt selbst den Beamten die Spuke weg: Zwei Teenager vergnügen sich auf ihrem Streifenwagen und sind gar nicht mehr auseinander zu kriegen. - Auf Streife werden die Polizisten Zeugen einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine Frau geht einen schmächtigen Mann heftig an und attackiert ihn mit Haarspray.

