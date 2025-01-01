Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

SAT.1Staffel 11Folge 258
24 Min.Ab 12

Eine Busfahrt in den Urlaub - ohne Reisegäste: Während die Fahrgäste in der Tankstelle einen Snack zu sich nehmen, fährt der Reisebus plötzlich weiter. Dank einer App ist der Bus schnell gefunden. Und plötzlich taucht ein weiteres Problem auf ... - Einem Mann werden die Wertsachen aus dem Handschuhfach gestohlen, als der Wagen in der Werkstatt war. Zudem haben zwei Praktikantinnen eine riesige Sauerei mit Farblack und Motoröl an seinem Wagen veranstaltet.

