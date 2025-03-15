Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Klappe zu, Mama weg

SAT.1Staffel 11Folge 261vom 15.03.2025
Klappe zu, Mama weg

Klappe zu, Mama wegJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 261: Klappe zu, Mama weg

24 Min.Folge vom 15.03.2025Ab 12

Ein kleiner Junge sucht Hilfe für seine Mutter, die in einen Container eingesperrt wurde. Steckt wirklich der Ex-Mann hinter dieser gemeinen Tat? - Ein Obdachloser wird beklaut. Zuerst sieht alles nach einem klaren Fall für die Polizisten aus und der Schuldige scheint schnell ausgemacht, doch dann folgt eine ungeahnte Wendung.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen