SAT.1Staffel 11Folge 262
24 Min.Ab 12

Eine 38-Jährige traut ihren Augen nicht, als sie ihre Eltern im Pflegeheim besucht: Jemand hat sich offensichtlich an den Wertgegenständen ihrer Eltern vergriffen. Und diese sind ebenfalls verschwunden ... - Ein junges Mädchen wird von einer Airsoftpistole angeschossen und bewusstlos am Boden gefunden. Schnell gerät ihr Ex-Freund unter Verdacht.

