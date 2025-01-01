Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 269
24 Min.Ab 12

Ein junges Paar wird von zwei maskierten Männern überfallen und aus dem Auto gezerrt. Daraufhin hat sich das Gangster-Duo auch noch in deren Wohnung breit gemacht. - In einem Mehrfamilienhaus wird ein Verteiler für Telefon und Internet zerstört. Eine aufgeregte Mieterin scheint bereits einen Verdächtigen zu haben.

SAT.1
