Auf Streife
Folge 271: Spion in falscher Mission
24 Min.Ab 12
In einem Familienbetrieb wird eine versteckte Kamera entdeckt. Hat wirklich die Chefin sie dort installiert? Und warum? - Im Essen eines Lieferdienstes tauchen plötzlich kleine Teile von Klingen auf. Der Verdacht fällt auf den Sohn und Koch des Ladenbesitzers, der durchaus ein Motiv hat. Doch würde er wirklich so weit gehen?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1