Auf Streife
Folge 276: Der kölsche Fight Club
24 Min.Ab 12
Die Polizisten fahren zu einer Schlägerei im Bunker. Dort angekommen sehen sie, dass ein Mann die Anruferin zu Boden schubst und dann die Flucht ergreift. - In einem Jugendheim wird der Schreibtisch der Heimleiterin aufgebrochen und eine Geldkassette mit Bargeld entwendet. Zudem machen sich gerade zwei Jugendliche an ihrem Wagen zu schaffen ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1