Auf Streife
Folge 278: Jan Josef Liefert's
24 Min.Ab 12
Dem Mitarbeiter einer Prüfungskommission wird in einem Paketverteilzentrum ins Glas gepinkelt. Wer hat es auf ihn abgesehen? - Auf Streife werden die Beamten auf einen Auffahrunfall aufmerksam: Nicht nur die Fahrzeuge sind ineinander geraten, sondern auch die zwei Unfallbeteiligten.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1