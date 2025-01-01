Auf Streife
Folge 283: Urin statt Benzin
24 Min.Ab 12
Ein Mann uriniert in den Tank eines Autos, wird von einem Jungen geschubst und bleibt stecken. - Als ein Vater seinen Sohn vom Klavierunterricht abholen will, muss dieser feststellen, dass er und sein Sohn einem Betrüger ins Netz gegangen sind.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1