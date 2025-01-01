Auf Streife
Folge 288: Ein Mann sieht blau
24 Min.Ab 12
Auf Streife kommt den Beamten ein mit blauer Flüssigkeit überzogener Mann entgegen. Neben ihm ist eine hilflose Frau, die berichtet, dass junge Tanzschülerinnen ihn so zugerichtet haben. - Der Chef beschuldigt seine Fahrradverkäuferin eines seiner Räder gestohlen zu haben und dieses nun privat zu verkaufen. Als zufällig ein kleiner Gegenstand aus der Hose des Azubis fällt, wird klar, dass dieser wohl nicht ganz unschuldig ist.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1