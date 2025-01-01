Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 289
24 Min.Ab 12

Ein junger Mann gerät in eine unangenehme Situation, als er von einer angeblichen Domina ans Bett gefesselt und bestohlen wird. Ein zurückgelassenes Streichholzpäckchen führt die Beteiligten samt Polizei zu einem Restaurant. - Einer WG-Mitbewohnerin wurde ihre Schlange, die sie als Haustier hält, entwendet. Mit dem strengen Vermieter der Wohnung scheint der Dieb endlich gefasst.

