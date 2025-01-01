Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 291
Folge 291: Brautklau bleibt Blaukraut

24 Min.Ab 12

In der Hoffnung seine Ex-Freundin von ihrer Hochzeit abhalten zu können, schreckt ein junger Mann vor nichts zurück. - Die Beamten werden Zeuge eines erneut entfachten Erbstreits zwischen zwei Cousins. Wie weit man für sein Erbe gehen kann, macht die Gesetzeshüter sprachlos.

SAT.1
