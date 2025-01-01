Auf Streife
Folge 291: Brautklau bleibt Blaukraut
24 Min.Ab 12
In der Hoffnung seine Ex-Freundin von ihrer Hochzeit abhalten zu können, schreckt ein junger Mann vor nichts zurück. - Die Beamten werden Zeuge eines erneut entfachten Erbstreits zwischen zwei Cousins. Wie weit man für sein Erbe gehen kann, macht die Gesetzeshüter sprachlos.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
