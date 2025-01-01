Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 11 Folge 296
Folge 296: Reizende Verwandschaft

23 Min. Ab 12

Auf ein von zwei Brüdern betriebenes Restaurant wird ein Anschlag mit Pfefferspray ausgeübt. Wer hat es auf das Restaurant abgesehen? - Ein maskierter Eindringling überfällt einen Mann vor seiner Wohnungstür, weshalb eine Nachbarin die Polizei alarmiert.

