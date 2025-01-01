Im Seniorenstift ist die Hölle losJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 33: Im Seniorenstift ist die Hölle los
45 Min.Ab 12
Schlägerei im Seniorenstift: Zwei Rentner prügeln sich um einen Damenslip, den beide im Internet bestellt haben! - Zwei Männer heiraten, um ein Kind zu adoptieren. Doch offensichtlich sabotiert jemand die Adoption! - In einer Berufsschule wird eine 19-Jährige gemobbt und mit dem Tod bedroht. - Auf dem Gelände einer Autoverwertungsfirma kommt es zu einem Unfall: Ein Angestellter wurde angefahren. Der Unfallwagen wird schnell gefunden, doch wo ist der Fahrer?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
