Auf Streife
Folge 36: Wilde Nacht
45 Min.Ab 12
Alkoholisiert, verwirrt und mit Blut an den Händen wird ein 26-Jähriger auf der Landstraße aufgegriffen und auf die Wache Köln-Mülheim gebracht. Zeitgleich gibt die Mutter seiner 17-jährigen Freundin eine Vermisstenanzeige auf. - Notruf vom Schrottplatz! Als die Polizisten eintreffen, erklärt die Mechanikerin: ein Versehen. Doch etwas stimmt nicht! - Nachdem ein Mann ein Gemälde vererbt bekommen hat, wird ihm dieses kurzerhand gestohlen. Ist es doch wertvoller als gedacht?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1