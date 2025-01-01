Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Stichtag

SAT.1Staffel 11Folge 42
Stichtag

StichtagJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 42: Stichtag

44 Min.Ab 12

Ein Taxi bringt einen Mann mit Stichwunden auf die Wache. Noch bei Bewusstsein wollte der Mann zu dem Laden der Schwester. - Mit dem Eigenbild auf einem verunstalteten Pappaufsteller und einem demolierten Auto erreicht ein Immobilienmakler das Revier. War es der Konkurrent? - Aus dem Wagen der mobilen Obdachlosenhilfe werden Nahrung und Spenden gestohlen! - Ein Mann wird niedergeschlagen von seiner Frau in der Wohnung aufgefunden.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen