SAT.1Staffel 11Folge 45
Folge 45: Krächzend durch die Nacht

44 Min.Ab 12

Auf der Suche nach der Mutter setzt eine 16-Jährige aus einem Industriegebiet den Notruf ab. Ihre Mutter ist nicht auffindbar, obwohl ihr Auto vor Ort ist! - Zitternd betritt eine Hochschwangere das Revier: Der Vater des Ungeborenen hat sie fast angefahren! - Ein anonymer Melder hat angeblich veranlasst, dass der Tierschutz einer Frau die Katze entziehen will. - Eine Künstlerin wird in ihrem Atelier niedergeschlagen. Mehrere Verdächtige kommen in Frage.

SAT.1
