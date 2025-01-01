Auf Streife
Folge 46: Das Monster im Keller
45 Min.Ab 12
Eine Lehrerin vermutet, dass ein Schüler zuhause verprügelt wird. Ein gemaltes Bild lässt sie besorgt die Polizei einschalten! - Mit Bodyguard und Manager betritt ein Influencer die Wache Köln-Mülheim. Im Schlagerkostüm berichtet er von Morddrohungen. - Auf Streife entdecken die Beamten ein Fahrrad, das wohl an einer Autotür verunfallt ist. Doch wo ist der Radfahrer? - Nach einer privaten Zaubershow zu einem Junggesellinnenabschied verschwindet die Braut in spe spurlos!
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
