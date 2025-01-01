Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Flugzeuge im Bauch

SAT.1Staffel 11Folge 48
Flugzeuge im Bauch

Auf Streife

Folge 48: Flugzeuge im Bauch

45 Min.Ab 12

In einem Babymarkt verschwindet ein Kleinkind, woraufhin die Mutter den Laden selbstständig abriegelt. Kurz darauf wird ein Diebstahl bemerkt. - Eine 26-Jährige tappt in eine Bärenfalle! Diese hat ihr Vater selbst im Garten platziert. - In einem Kunstcafé sollen gefälschte Gemälde als Original verkauft worden sein. - Ein 69-Jähriger im Rapper-Outfit betritt aufgebracht die Wache Köln-Mülheim: Sein ehemaliger Kumpel soll vor dem Auftritt die Soundanlage demoliert haben!

