SAT.1Staffel 11Folge 51
Folge 51: Rauschmittel zum Zweck

45 Min.Ab 12

Vor der Wache Köln-Mülheim fährt ein älterer Herr einen Rocker an. Zudem wirft ein Päckchen mit weißem Pulver neue Fragen auf! - Ein Tierschutzaktivist im Rehkostüm wird angeschossen. Er verdächtigt den Förster, gegen den er demonstrierte. - Ein Mann wacht vor dem Revier auf: Dabei kleben seine Hände an den Brüsten einer Schaufensterpuppe! - Die Beamten treffen auf die Stieftochter eines Bauunternehmers, dessen Büro verwüstet wurde. Die Server und PCs sind allesamt zerstört.

SAT.1
