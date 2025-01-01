Auf Streife
Folge 51: Rauschmittel zum Zweck
45 Min.Ab 12
Vor der Wache Köln-Mülheim fährt ein älterer Herr einen Rocker an. Zudem wirft ein Päckchen mit weißem Pulver neue Fragen auf! - Ein Tierschutzaktivist im Rehkostüm wird angeschossen. Er verdächtigt den Förster, gegen den er demonstrierte. - Ein Mann wacht vor dem Revier auf: Dabei kleben seine Hände an den Brüsten einer Schaufensterpuppe! - Die Beamten treffen auf die Stieftochter eines Bauunternehmers, dessen Büro verwüstet wurde. Die Server und PCs sind allesamt zerstört.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1