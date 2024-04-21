Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Das tapfere Räuberlein

SAT.1Staffel 11Folge 53vom 21.04.2024
Das tapfere Räuberlein

Auf Streife

Folge 53: Das tapfere Räuberlein

45 Min.Folge vom 21.04.2024Ab 12

Die Beamten entdecken in einem verwüsteten Laden ein Einschussloch. Hat ein bewaffneter Raubüberfall stattgefunden? - Auf der Wache Köln-Mülheim wird eine Frau der Unfallflucht beschuldigt. Zudem wurde in ihrem Wagen Falschgeld sichergestellt! - Zurück von der Inventur findet ein Schrottplatz-Besitzer das Tor offen und ein blutiges Messer auf dem Boden vor! - Eine 18-Jährige wird von dem Nachbarssohn überfallen. Bei der Untersuchung stellt sich heraus: Er wollte ihr Haar!

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

