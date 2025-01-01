Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Anschlag bei Nacht

SAT.1Staffel 11Folge 69
Anschlag bei Nacht

Anschlag bei NachtJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 69: Anschlag bei Nacht

44 Min.Ab 12

Wegen des Verdachts der bandenmäßigen Kriminalität sitzt ein Mann in U-Haft. Plötzlich taucht seine Ex auf! - Die Verkäuferin eines Armeezubehörladens wird von einem Maskierten mit einer Waffe bedroht und eingesperrt! - In eine Kita wird eingebrochen und die Putzfrau niedergeschlagen, doch die Geldkassette ist unberührt. - Eine Braut in spe wird von der Frau des Trauzeugen angegriffen, weil sie mit dem Mann im Bett war! Und dieser ist seit dem Junggesellenabend verschwunden.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen