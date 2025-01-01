Auf Streife
Folge 75: Die längste Woche
45 Min.Ab 12
Ein verwahrloster Mann wird in einem Industriegebiet aufgegriffen, als er dort umherirrte. Zudem hat er Fesselspuren am Handgelenk. - Zwei Umzugshelfer schleppen eine Frau auf die Wache Köln-Mülheim. Angeblich will sie nicht zahlen, weil sie ausgeraubt wurde. - In einem Imbisswagen finden die Polizisten den niedergeschlagenen Verkäufer. Bis auf Pommes ist nichts weggekommen! - Vor Ladenöffnung liegt in der Kühltruhe eines Supermarktes ein bewusstloser Mitarbeiter.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1