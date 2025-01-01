Auf Streife
Folge 81: Home Sweet Home
45 Min.Ab 12
Eine 16-Jährige wird beim Dealen im Park erwischt. Zeitgleich wird ein gestohlener Pkw gefunden, in dessen Kofferraum die gleichen Drogen sind, die auch vertickt wurden. - In einem Café stillt eine Mutter ihr Baby und fliegt hochkant raus! - Mit unechtem Blut geschminkt behauptet ein Mann, von einer Autofahrerin angefahren worden zu sein. - Ein Schlagerstar plant sein Comeback und gibt eine Autogrammstunde in einem Plattenladen. Kurz vor Beginn wird er angegriffen.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1