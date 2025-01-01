Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Angst um Milan

SAT.1Staffel 11Folge 92
Angst um Milan

Angst um MilanJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 92: Angst um Milan

44 Min.Ab 12

Als eine Mutter nach Hause kommt, findet sie eine Blutspur, die in die Wohnung führt! Wo ist ihr Baby? - Zwei Kickboxerinnen liefern sich einen unfairen Revanchekampf! - Ein Mann wird niedergeschlagen von seiner Freundin und deren Tochter aufgefunden. Bei der Spurensuche finden die Polizisten blutige Tatzenabdrücke. - Frisch gekündigt bittet eine Frau die Polizei um Geleitschutz, um die Sachen aus dem Büro zu holen. Es erwartet sie eine blutverschmierte Gummipuppe.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen