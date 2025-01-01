Auf Streife
Folge 92: Angst um Milan
44 Min.Ab 12
Als eine Mutter nach Hause kommt, findet sie eine Blutspur, die in die Wohnung führt! Wo ist ihr Baby? - Zwei Kickboxerinnen liefern sich einen unfairen Revanchekampf! - Ein Mann wird niedergeschlagen von seiner Freundin und deren Tochter aufgefunden. Bei der Spurensuche finden die Polizisten blutige Tatzenabdrücke. - Frisch gekündigt bittet eine Frau die Polizei um Geleitschutz, um die Sachen aus dem Büro zu holen. Es erwartet sie eine blutverschmierte Gummipuppe.
