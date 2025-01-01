Auf Streife
Folge 94: Wohnen auf Rädern
44 Min.Ab 12
Weil sie ihre Tochter vermisst, ortet die Mutter deren Handy. Es führt sie zu einem Wohnmobil im Wald. Dann fällt ein Schuss. - Ein junger Mann wird bei einem Raubüberfall festgenommen. Auf dem Revier gesteht er verängstigt die Tat. - Einbruch in ein Einfamilienhaus - zeitgleich sucht die Nachbarin ihre Kinder. - Kurz vor der Geburtstagsparty des Stiefsohnes wird die Mutter euphorisch high im Garten der Nachbarn aufgegriffen.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1