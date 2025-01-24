Auf Streife
Folge 96: Bus, aus, fertig
45 Min.Folge vom 24.01.2025Ab 12
Ein Fahrgast randaliert in einem Bus und bedroht die Fahrerin mit einem Messer! - Nachdem die Polizisten eine illegale Party aufgelöst haben, treffen sie kurz darauf auf einen der Gäste, der just einer Frau eine Hanfpflanze stehlen will. - Ein Mann wird vor der Wache angegriffen, weil er angeblich die Frau des anderen angefahren hat. Er beteuert, er ist nicht gefahren! - Während eines Babysitter-Jobs wird einer jungen Frau die Handtasche geklaut. Dann ist auch das Baby weg!
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1