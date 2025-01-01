Auf Streife
Folge 97: Das ist nicht zum Lachen
45 Min.Ab 12
Eine Frau verunfallt mit dem Auto des Freundes, weil sie ohnmächtig wurde. Warum hat sie das Bewusstsein verloren? - Festnahme eines 12-Jährigen wegen Ladendiebstahls: Während er frech die Tat zugibt, betritt seine Oma das Revier. - Schreie aus einem Haus: Als den Beamten die Tür geöffnet wird, entdecken sie eine niedergeschlagene halbnackte Frau. - Ein Axtsportler setzt wegen Vandalismus und einer verschwundenen Person den Notruf ab.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1