SAT.1Staffel 12Folge 1
Folge 1: Schniedelnase

44 Min.Ab 12

Wegen seiner Beförderung schmeißt ein Teamleiter eine Party für die Kollegen samt Anhang. Erwacht ist er mit einer angeklebten Penis-Brille! - Eine Frau hört einen Streit aus dem Haus ihres Freundes. Als sie ihn finden, liegt er bewusstlos unter einem Schuhberg und trägt Frauenpumps! - Eine Frau will in das Haus einer anderen, weil sie sicher ist: Ihr Mann hat eine Affäre mit ihr! - Im Garten einer Berufsschullehrerin werden Falschgeld und eine noch geheime Klausur gefunden.

