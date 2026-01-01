Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Nach Plan

SAT.1Staffel 12Folge 10
Nach Plan

Nach PlanJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 10: Nach Plan

44 Min.Ab 12

Ein Architekt wird vor der Wache brutal niedergeschlagen. Daraufhin werden auf einem Fabrikgelände geheime Baupläne mit seinem Namen gefunden. - Ein Mann wird Zeuge, wie seine Frau fast vergewaltigt wird und greift zur Waffe! - Drama auf einem Bio-Bauernhof: Bäuerin Elvira wurde mit dem Traktor attackiert und schwer verletzt zurückgelassen. Die Ermittlungen ergeben, sämtliches Gemüse ist vergiftet. Zudem ist die 12-jährige Enkelin spurlos verschwunden.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen