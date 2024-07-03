Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 12 Folge 15 vom 03.07.2024
Folge 15: Etikett

44 Min. Folge vom 03.07.2024 Ab 12

Eine Frau bricht mit einer Kopfwunde auf der Wache zusammen. Sie hat zudem noch Etiketten an ihren Kleidern ... - Auf einer Straße wird ein bewusstloser Mann gefunden. Ein Pkw hat ihn überrollt! - Obwohl Ruhetag ist, ist eine Kneipe nachts hell erleuchtet. Im Inneren findet keine Party statt, aber eine Schlägerei. - Beim Tennis-Probetraining wird eine Frau begrabscht. Sie flüchtet und versteckt sich hinter der Ballmaschine, die sie als Waffe einsetzt.

