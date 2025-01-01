Auf Streife
Folge 18: Robin Hood für Arme
45 Min.Ab 12
Einbruch im Jugendzentrum: Eigentlich gibt es dort nichts zu stehlen, bis auf die bewilligten Fördermittel ? Kurz vor der Trauerfeier für ihren verstorbenen Vater bricht eine Tochter zusammen. Jemand hat die Asche in der Urne gegen Katzenstreu ausgetauscht. Eine 47-Jährige ist fix und fertig: Sie hat gerade eine Person angefahren, die nun aber verschwunden ist. Ein Bauarbeiter betrinkt sich in seiner Lieblingsbar. Plötzlich verliert er das Augenlicht.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
