Auf Streife
Folge 5: Spannungsbogen
44 Min.Ab 12
Ein verlassenes Auto deutet auf einen Überfall hin. Auf demselben Parkplatz liegt eine bewusstlose Frau! - Ein Pony muss zum Schlachter, weil es keine Preise gewinnt. Dann hat auch noch jemand des Ponys Pony gestutzt, was die Gewinnchancen zunichte macht. - Auf Streife taumelt den Polizisten eine Frau mit blutigen Händen entgegen und steht erkennbar unter Schock. - Offenbar unberechtigte Knöllchen treiben einen Mann zur Weißglut, sodass er eine Politesse brutal angreift.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
