SAT.1Staffel 12Folge 16
Folge 16: Bretthartherzig

45 Min.Ab 12

Auf Streife entdecken die Beamten einen regungslosen Mann mit Sturzhelm. Ein Motorrad ist nicht zu sehen, dafür ein Kinderhelm. - Einbruch-Meldung: Das Haus sieht aus, als hätte es sich jemand darin gemütlich gemacht. - Diebstahl im Krankenhaus: Mehrere Geldbörsen sind weg! War es der Klinik-Clown, der die Patienten eigentlich bespaßen soll? - Schreie im Tonstudio: Eine Mutter pocht darauf, dass die Tochter groß als Sängerin herauskommt. Die Situation eskaliert ...

