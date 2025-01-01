Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 12Folge 3
45 Min.Ab 12

Zwei Straßenjongleure sollen einen Paketboten ausgeraubt haben. Einer von ihnen hütet zudem ein trauriges Geheimnis. - Ein Mann kommt betrunken, verkleidet und gefesselt zur Wache. Der Stempel einer Bar führt die Polizisten zum Tatort. - Ein Mann meldet seinen Boxsack als gestohlen. Den hat seine Frau verkauft und wusste nicht, was darin war. - Ein bewaffneter Mann führt die Beamten in eine Schrebergartensiedlung. Nach einem Schuss herrscht höchste Alarmbereitschaft.

