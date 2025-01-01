Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dramatische enthüllung am Hochzeitstag

SAT.1Staffel 12Folge 102
Dramatische enthüllung am Hochzeitstag

Auf Streife

Folge 102: Dramatische enthüllung am Hochzeitstag

44 Min.Ab 12

Auf dem Weg zum Standesamt fliegt dem zukünftigen Brautpaar eine Dose Farblack durch die Windschutzscheibe! Der Verdacht liegt nah, dass es der Ex der Braut war. - Eine Trapezkünstlerin ist bei der Generalprobe für eine Zirkusshow fünf Meter in die Tiefe gestürzt, weil die Seile manipuliert wurden. - Ein Vater sucht verzweifelt nach seiner Tochter. Ihre letzte Nachricht lautete, dass sie einen Schrank vom Sperrmüll holen wollte. Seitdem ist sie verschwunden!

