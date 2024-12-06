Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 107vom 06.12.2024
45 Min.Folge vom 06.12.2024Ab 12

Eine Mutter bringt einen leeren Kinderwagen auf die Wache und bricht weinend zusammen: Ein Maskierter hat ihr zwei Wochen altes Baby im Park gekidnappt! - Kurz vor der Verabredung mit der Cousine bemerkt eine Sattlerin, dass sie im Zimmer eingesperrt wurde. Und die Cousine ist spurlos verschwunden. - Eine antik aussehende Truhe wird von einer Frau zur Wache gebracht. Sie hat sie vor Kurzem gekauft und einen doppelten Boden in der Truhe gefunden. Und darunter eine Überraschug.

