Folge 118: Autodiebstahl - Mann in Lebensgefahr
Einem Kunstherzträger wird der Wagen gestohlen, in dem sich die Ersatz-Akkus für sein Kunstherz befinden! Sein einzig verbliebener Akku zeigt gegen Null. - Eine Frau mit Tourette-Syndrom und im Pfadfinder-Outfit betritt die Wache.Sie zeigt den Beamten ihren gruseligen Fund: ein menschlicher Schädel! - Der Trainer eines Fitnessstudios wurde überfallen und in einen Spiegel gestoßen. In seinem Körper stecken vereinzelt Scherben ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
