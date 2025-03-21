Mann mit Hasenmaske will Frau Daumen abtrennenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 122: Mann mit Hasenmaske will Frau Daumen abtrennen
45 Min.Folge vom 21.03.2025Ab 12
Ein verstörendes Video zum Geburtstag einer 30-Jährigen wirft Fragen auf: Ein offensichtlich verheirateter Mann mit Hasenmaske kneift den Daumen der Schwester ab! - Eine Single-Mom ersucht Hilfe auf der Wache, weil ihre 17-jährige Tochter voller Hämatome ist, unter Schock steht und sich nicht zu ihren Verletzungen äußern will! - In einer Fahrschule wurde eingebrochen und der Lehrraum verwüstet. Überall befinden sich Zettel mit Botschaften, dass die Inhaber Abzocker sind.
